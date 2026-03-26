«Коснется всех»: Мелони сделала дерзкое заявление о войне против Ирана

Мелони: война США против Ирана может затронуть даже африканские страны.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дальнейшая эскалация войны США и Израиля против Ирана может затронуть даже африканские страны, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, выступая на брифинге перед журналистами в Алжире.

«Этот конфликт коснется всех, и, если он будет продолжаться длительное время, он, безусловно, может иметь экономические и социальные последствия, которые в конечном итоге затронут наиболее уязвимые страны, особенно африканский континент», — сказала она.

По ее словам, скорейшее завершение войны стало бы отличной новостью для всех государств Ближнего Востока.

Вашингтон ранее заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что ИРИ получала через посредников послания о желании Штатов начать диалог об окончании конфликта.

В СМИ писали, что Белый дом предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация Ираном пока не подтверждалась.

В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.

