В Вашингтоне закрыли станцию метро Union Station из-за речи Трампа на вокзале

В здании центрального вокзала Вашингтона из-за запланированного на вечер выступления президента США Дональда Трампа, несмотря на час-пик, была закрыта одноимённая станция метро Union Station.

Об этом в соцсети Х сообщило столичное управление транспорта.

«Красная ветка: поезда временно следуют через станцию Union Station без остановки из-за специального мероприятия. Ожидаются задержки в обоих направлениях», — говорится в публикации.

Трамп выступит с речью на ежегодном ужине Национального республиканского комитета конгресса.

Ранее власти США заявили о хаосе в аэропортах страны из-за частичного шатдауна.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что «в основе этого хаоса лежит непосредственная ответственность демократов».

