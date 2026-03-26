В Вашингтоне закрыли станцию метро Union Station из-за речи Трампа на вокзале

В здании центрального вокзала Вашингтона из-за запланированного на вечер выступления президента США Дональда Трампа, несмотря на час-пик, была закрыта одноимённая станция метро Union Station.
Об этом в соцсети Х сообщило столичное управление транспорта.
«Красная ветка: поезда временно следуют через станцию Union Station без остановки из-за специального мероприятия. Ожидаются задержки в обоих направлениях», — говорится в публикации.
Трамп выступит с речью на ежегодном ужине Национального республиканского комитета конгресса.
Ранее власти США заявили о хаосе в аэропортах страны из-за частичного шатдауна.
В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что «в основе этого хаоса лежит непосредственная ответственность демократов».