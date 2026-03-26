СМИ: против генпрокурора Нью-Йорка инициировали новые уголовные дела

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула новые обвинения против генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая вела дела против американского лидера, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Ранее Джеймс уже обвиняли в банковском мошенничестве, однако из-за процедурных нарушений они были сняты. Сейчас, по информации источников телеканала, ведётся новое расследование, связанное с её финансовыми операциями.
«Директор Федерального агентства по жилищному финансированию Билл Палти в письме, направленном в среду прокурорам во Флориде, заявил, что Джеймс, возможно, предоставила ложные сведения в заявлении на страхование жилья, поданном в базирующуюся в Форт-Лодердейле компанию Universal Property Insurance», — передает телеканал.
По информации CBS, параллельно администрация Трампа направила отдельное обращение в федеральный суд Северного округа Иллинойса. В нем содержатся аналогичные обвинения в возможном мошенничестве при оформлении страхового полиса, но уже в отношении другой компании — Allstate.
Адвокат Джеймс Эбби Лоуэлл в интервью телеканалу охарактеризовал действия Трампа как злоупотребление властью и «политической расплатой».
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.
Согласно утверждениям генпрокурора, Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.