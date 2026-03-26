Ким Чен Ын встретился с Лукашенко на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Напомним, в столице КНДР проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Главы государств проследовали по красной дорожке мимо выстроившегося почетного караула. В это время звучали государственные гимны, сопровождаемые артиллерийскими салютами. По завершении официальной части, Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение». Белорусский президент возложил венок к мемориалу и почтил минутой молчания память советских солдат, павших в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации.