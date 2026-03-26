ПВО уничтожила БПЛА, летевший на Москву

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр несколько раз сообщал, что на подлете к столице сбиты БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Узнать больше по теме
