ПВО уничтожила более 20 БПЛА над Ленобластью

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 20 БПЛА уничтожено над Ленобластью, есть повреждения в промышленной зоне, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Уничтожено над Ленобластью более 20 БПЛА. Отражение атаки ведется над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Уточняется, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
