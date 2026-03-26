«Уралвагонзавод» отправил в войска партию УБИМ, заменяющих три вида техники

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» отправил в войска партию универсальных бронированных инженерных машин (УБИМ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу машиностроительного комплекса.
«Отлаженные производственные процессы и ритмичные поставки боевых машин в войска позволили расширить линейку продукции за счет инженерной и специальной техники, в частности машины УБИМ, которую заказчик принял на вооружение», — заявили в «Уралзаводе».
Там уточнили, что УБИМ предназначена для существенного повышения эффективности работы инженерных подразделений, включая действия непосредственно на передовой. Эта техника будет играть ключевую роль в преодолении обороны противника и поддержке наступательных операций.
В июне 2025 года в пресс-службе концерна также сообщали, что уникальность инженерной машины в том, что она совмещает в себе функции сразу трех единиц техники — бронированную ремонтно-эвакуационную, машины разграждения и разминирования. Высокая степень защищенности и мобильности делает ее универсальным инструментом для сопровождения войск в условиях конфликтов любой интенсивности.