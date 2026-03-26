Более 20 БПЛА сбили над Ленобластью

Более 20 БПЛА сбили над Ленинградской областью, отражение атаки ведётся над Киришским районом.
По словам губернатора Александра Дрозденко, есть повреждения в промышленной зоне.
Предварительно, пострадавших нет.
Несколько минут назад FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области, в результате чего пострадала женщина.
