Путин указал на молчание деятелей культуры, осуждавших СВО, на фоне атак на Иран

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, заявил, что представители культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас не высказываются против американо-израильской агрессии в отношении Ирана. Об этом он сказал на церемонии вручения президентской премии для молодых деятелей культуры по итогам 2025 года.

— Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма — я так понимаю, что после начала СВО, но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке, — отметил глава государства.

По его словам, это демонстрирует, что совесть у таких людей «тесно связана с политической конъюнктурой», передает сайт Кремля.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время разговора с китайским коллегой Ван И заявил, что Иран ожидает от членов Совета Безопасности ООН, особенно от России и Китая, «твердой позиции» и осуждения действий Соединенных Штатов и Израиля в отношении исламской республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше