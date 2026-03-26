Путин указал на молчание деятелей культуры, осуждавших СВО, на фоне атак на Иран

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, заявил, что представители культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас не высказываются против американо-израильской агрессии в отношении Ирана. Об этом он сказал на церемонии вручения президентской премии для молодых деятелей культуры по итогам 2025 года.
— Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма — я так понимаю, что после начала СВО, но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке, — отметил глава государства.
По его словам, это демонстрирует, что совесть у таких людей «тесно связана с политической конъюнктурой», передает сайт Кремля.