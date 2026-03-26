Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в четверг проведет заседание администрации

Трамп 26 марта проведет первое заседание администрации после атаки Ирана.

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг проведет первое заседание своей администрации после начала операции против Ирана, следует из распространенного Белым домом расписания.

Заседание состоится в 10.00 (17.00 мск). Доступ для прессы будет организован по пулу Белого дома.

В последний раз заседание кабинета проходило 29 января на фоне беспорядков в Миннеаполисе, штат Миннесота, вызванных рейдами антимиграционной полиции (ICE).

Помимо заседания кабинета, в этот день у президента запланировано ещё одно публичное мероприятие. В 16.00 (23.00 мск) он выступит на праздновании Дня независимости Греции.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше