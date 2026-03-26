Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюрьмам на Украине устанавливают план по подписанным с ВСУ контрактам

РИА Новости: Киев устанавливает тюрьмам план по подписанным с ВСУ контрактам.

ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Тюрьмам на Украине устанавливают нормы по подписанным заключенными контрактов с ВСУ, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Дмитрий Литвин.

Его осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из боевиков «Правого сектора»* (признан террористическим и запрещен в РФ).

«У лагерных, у начальства, у них есть смета, сколько они с лагеря должны выпустить человек», — рассказал пленный.

Он пояснил, что под выпущенными подразумеваются те, кого ВСУ отправят на фронт.

По его словам, из-за того, что из их колонии около четырех месяцев не было добровольцев, подписавших контракт с ВСУ, приехала комиссия, после чего по 80 заключенных в месяц проходили военно-врачебную комиссию.

* Запрещенная в России террористическая организация.