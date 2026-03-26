Тюрьмам на Украине устанавливают план по подписанным с ВСУ контрактам

ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Тюрьмам на Украине устанавливают нормы по подписанным заключенными контрактов с ВСУ, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Дмитрий Литвин.
Его осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из боевиков «Правого сектора»* (признан террористическим и запрещен в РФ).
«У лагерных, у начальства, у них есть смета, сколько они с лагеря должны выпустить человек», — рассказал пленный.
Он пояснил, что под выпущенными подразумеваются те, кого ВСУ отправят на фронт.
По его словам, из-за того, что из их колонии около четырех месяцев не было добровольцев, подписавших контракт с ВСУ, приехала комиссия, после чего по 80 заключенных в месяц проходили военно-врачебную комиссию.
