Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обратилась к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом заключить с Россией соглашение об урегулировании украинского конфликта.
«Давайте заключим эту мирную сделку», — написала она на своей странице в социальной сети X*.
Луна отреагировала на слова Зеленского из интервью агентству Reuters. В беседе с журналистами он заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если ВСУ будут выведены из Донбасса.
Напомним, ранее киевского интернет-издание «Страна» со ссылкой на источник в украинских военных кругах написало, что уход ВСУ из Донбасса станет личной политической проблемой Владимира Зеленского и не будет грозить стране в целом.
16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев является основным препятствием на пути урегулирования конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, заявления президента США Дональда Трампа подтверждают, что именно киевский режим тормозит переговорный процесс.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.