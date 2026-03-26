Финский зоопарк не выделит невесту манулу Тимофею

Манул Тимофей родился в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии — 11 июня 2020 года. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях.