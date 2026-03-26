Саудовская Аравия заявила о пяти сбитых иранских БПЛА

РАБАТ, 26 марта. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Ирана в направлении королевства. Об этом сообщило саудовское министерство обороны.
«Силы ПВО страны отследили и ликвидировали пять запущенных из Ирана боевых БПЛА в небе над провинцией Эш-Шаркия», — говорится в заявлении ведомства.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.