SuperJob: средняя зарплата курьеров выше, чем у людей с высшим образованием

Средняя рыночная зарплата курьеров на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.
«Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием», — отмечается в исследовании.
Зарплатные предложения на полную занятость в Москве у курьеров составляют 137 тыс. рублей, у специалистов с высшим образованием — 120 тыс. рублей, без высшего образования — 100 тыс. рублей, уточнили аналитики сервиса.
«Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026-го составило 10% (сказался ажиотаж, свойственный гендерным праздникам)», — говорится в исследовании.
Ранее сообщалось, что предлагаемая зарплата для курьеров в России в январе в среднем составила 169,6 тыс. рублей.