МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян, они создают бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности «МТС банка» Илья Зуев.
«Сегодня мошенники пытаются создавать целые бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении в поисках ошибок логики», — сказал он.
«Представьте себе огромный зал, уставленный стеллажами с телефонами. Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью — заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. То есть полностью имитируют действия клиента», — добавил Зуев.
По его словам, банки противостоят бот‑атакам, в том числе используя системы вроде Preventive Proxy от отечественного разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.
«Это решение анализирует поведение пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения, чтобы отличить автоматизированные запросы ботов от действий реальных людей и создает уникальный “цифровой отпечаток” устройства, позволяя системе допускать только доверенные девайсы и отсекать “чужие” устройства злоумышленников», — заключил Зуев.