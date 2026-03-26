Нардеп Безуглая подала в суд на Сырского за провалы на фронте

«Если он нападает на меня вместо русских и истерично цепляется за свой пост, то что ж, решила всё-таки подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к гибели граждан и потере территорий государства, в частности. Посмотрим, как будут реагировать Офис Генпрокурора и правоохранительные органы», — пишет Безуглая.
Нардеп назвала более 25 эпизодов провалов на фронте и решений, которые, по её словам, привели к гибели граждан и утрате территорий. Кроме того, она заявила, что «не забудет» алкоголика-генерала Юрия Содоля.
Ранее депутаты Верховной рады Сергей Тарута и Фёдор Вениславский подали обращение в Генпрокуратуру Украины с просьбой открыть уголовное дело в отношении Марии Безуглой по статье о госизмене. Отмечается, что следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным.
