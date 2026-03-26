Миронов предложил запретить повышение цен на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил запретить до 1 января 2028 года фармацевтическим компаниям проводить перерегистрацию медикаментов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), для увеличения их цены.
Поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«До 1 января 2028 года перерегистрация предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включённый в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону увеличения не допускается», — сказано в тексте проекта федерального закона.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по действующим правилам фармацевтические компании один раз в год могут перерегистрировать свою продукцию, входящую в список ЖНВЛП, для увеличения их цен.
«Партия “Справедливая Россия” предлагает запретить перерегистрацию до 1 января 2028 года. По сути, это означает введение моратория на повышение стоимости лекарств», — сказал лидер партии.
Он отметил, что рост цен на медикаменты остаётся одной из проблем российского здравоохранения.
«Введение моратория защитит граждан от лишних расходов. Ведь неспроста же в список ЖНВЛП входят препараты, без которых люди с хроническими заболеваниями не могут прожить. В первую очередь повышение негативно скажется на финансовом положении ветеранов, участников СВО, пенсионеров, инвалидов», — считает Миронов.