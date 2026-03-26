РБК: у экс-главы МРСК Каитова требуют изъять 81 электроподстанцию в Хасавюрте

Генпрокуратура России направила в суд новый антикоррупционный иск в отношении бывшего главы Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК) Магомеда Каитова с требованием изъятия 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте и 363 единицы сетевого оборудования.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, исковое заявление поступило в Никулинский районный суд Москвы 23 марта. Генпрокуратура нацелена на имущество, которое, по версии следствия, формально записано на 27-летнего Абдул-Малика Мусаева, выступающего номинальным держателем активов Каитова.
В обосновании своих требований прокуроры опираются на прецедент июля 2025 года, когда с Каитова уже было взыскано 14,3 млрд рублей. Суд тогда пришёл к выводу, что в 2006—2011 годах Каитов занимал публично значимую должность и использовал предоставленные полномочия для личного обогащения.
Ранее Тверской суд Москвы постановил обратить в доход государства собственность предпринимателя Александра Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей из-за оказания им поддержки ВСУ.
Также сообщалось, что суд изъял имущество депутата гордумы Краснодара Виктора Тимофеева на 10 млрд рублей.