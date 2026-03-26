«Ведомости»: в России поддержали инициативу полного запрета на вейпы

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для их наполнения.

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для их наполнения.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что после решения Госкомиссии последует разработка соответствующего законопроекта. Конкретный перечень устройств, на которые будет распространяться запрет, утвердят после широкого обсуждения инициативы.

Комиссией руководит первый вице-премьер Денис Мантуров.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT оценил риск возникновения аллергии на вейпы.

Медицинский психолог ОГБУЗ «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Елена Шахрай между тем рассказала, что продукты испарения вейпов могут оказывать необратимые эффекты на здоровье ребёнка.

