Guardian: в США растет давление на Трампа из-за операции против Ирана

В Соединенных Штатах усиливается внутреннее давление на президента Дональда Трампа на фоне затянувшегося конфликта с Ираном. Как отмечает британская газета The Guardian, внутри страны растет число призывов к прекращению военной операции.
Причиной недовольства стали последствия обострения, включая удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива и фактическое ограничение судоходства через Ормузский пролив. Эти факторы спровоцировали значительный рост мировых цен на нефть и усилили обеспокоенность экономическими последствиями.
Ранее Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном, Тегеран заинтересован в достижении договоренности.