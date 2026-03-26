Guardian: в США растет давление на Трампа из-за операции против Ирана

В США усиливается давление на Трампа из-за затянувшейся операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах усиливается внутреннее давление на президента Дональда Трампа на фоне затянувшегося конфликта с Ираном. Как отмечает британская газета The Guardian, внутри страны растет число призывов к прекращению военной операции.

Причиной недовольства стали последствия обострения, включая удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива и фактическое ограничение судоходства через Ормузский пролив. Эти факторы спровоцировали значительный рост мировых цен на нефть и усилили обеспокоенность экономическими последствиями.

При этом, по данным издания, Израиль занимает иную позицию, стремясь продолжать военные действия с целью максимально ослабить Иран и нанести ему ощутимый урон.

Ранее Трамп заявил, что США проводят переговоры с Ираном, Тегеран заинтересован в достижении договоренности.

