Мирошник: Почти восемь тысяч мирных граждан погибли от рук военных ВСУ

Ранее Родион Мирошник приводил данные о пострадавших от ударов ВСУ в 2025 году. По его оценке, число пострадавших и погибших составило около 3,5 тысячи человек, включая примерно 200 детей. Он отмечал, что атаки затрагивают гражданскую инфраструктуру и транспорт. В качестве примера дипломат приводил ситуацию в Белгороде, где беспилотники регулярно атакуют автомобили и общественный транспорт. Мирошник также указывал, что дроны оснащаются поражающими элементами для увеличения числа пострадавших.