Священник рассказал о послаблениях до конца Великого поста

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Постящимся до конца Великого поста еще будут разрешены несколько послаблений, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до 11 апреля, если считать со Страстной неделей. В этот период священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и — за исключением некоторых дней — от рыбы. Церковный, монашеский устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
«До Пасхи осталось меньше трех недель. Из послаблений, по монашескому уставу, в четверг 26 марта разрешается вино и елей (пищу, приготовленную с использованием растительного масла — ред.), в пятницу — вино, в субботу и воскресенье — вино и елей. На следующей неделе с понедельника 30 мар по пятницу 3 апреля послаблений нет. В Лазареву субботу 4 апреля разрешена рыбная икра, в Вербное Воскресенье 5 апреля — рыба. Также 4 и 5 апреля — вино и елей», — сказал отец Феодорит.
Он напомнил, что самые строгие ограничения приходятся на Страстную (Великую) неделю 6−11 апреля. "В понедельник и среду 6, 8 апреля — послаблений в уставе нет. На Великий вторник приходится в этом году Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), когда обычно разрешена рыба. Но поскольку оно попадет на Страстную неделю, рыбу не едят, можно только вино и елей.
В Великий четверг есть несколько вариантов устава, но самый «лёгкий» — можно вино и елей. В Страстную пятницу — строгий пост: вода и хлеб, а лучше и вовсе отказаться от пищи. В Великую субботу — можно вино. А в воскресенье — уже Пасха", — пояснил иеромонах.
Он подчеркнул, что Типикон позволяет вино «не ради пьянства, а для поддержания сил монашествующих». «Типикон — это образец, дальше каждый человек выбирает сам. Но я бы рекомендовал мирянам есть вареную пищу без елея во все дни, кроме суббот, воскресений и праздников. Морепродукты тоже приравнены к елею — это у нас недавно вошло в обычай», — заключил собеседник агентства.