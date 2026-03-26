В РАН рассказали, сколько языков исчезло в России за последние 25 лет

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. За последние 25 лет исчезло пять языков народов России, заявила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
«Скорость исчезновения языков в XXI веке по сравнению с XX увеличилась. За прошедшую четверть XXI века в России исчезло пять языков: беринговский алеутский, тазовский, орочский, керекский, западномансийский», — сказала Казакевич.
По ее словам на протяжении всего XX века в России не стало десяти языков. Среди них курильско-айнский, южнохантыйский, южномансийский, сойотский, сахалинский айнский, камасинский, югский, инупиакский, сиреникский эскимосский, бикинско-нанайский.