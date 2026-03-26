Глава ЦПК впервые в истории России полетит в космос

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Олег Кононенко станет первым в истории российской космонавтики человеком, который отправится в космос, занимая эту должность, рассказал РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее сообщил, что космонавт Кононенко был назначен начальником Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. По данным самого ЦПК, Кононенко также станет командиром корабля «Союз МС-31», это будет шестой его полет.
«Это первый подобный случай в России, потому что руководили Центром те космонавты, которые уже прекращали свою летную деятельность», — сказал Железняков.
Он отметил, что обычно начальники Центра отправлялись в космические полеты до своего назначения, а уже после вступления в должность прекращали свою подготовку к полетам. Железняков подчеркнул, что похожая ситуация произошла в XX веке.
«Подобный случай был в 1975 году в США. Тогда один из руководителей космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне космонавт Дональд Слейтон был включен в экипаж космического корабля “Аполлон”, который летал совместно с советским кораблем “Союз-19”. Это единственный схожий случай», — добавил эксперт.
Слейтон тоже был в руководстве американского отряда астронавтов, отметил Железняков.