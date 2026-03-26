Республиканцы присвоили Трампу новую премию «Америка прежде всего»

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон объявил, что президент Дональд Трамп станет первым лауреатом новой ежегодной премии «Америка прежде всего».
«Мы собираемся почтить его новой наградой, которую отныне будем вручать ежегодно. И именно он является достойным и подходящим первым лауреатом премии “Америка превыше всего”. Мы не можем придумать лучшего названия для этой награды. Вот эта прекрасная золотая статуэтка — вполне уместный символ новой золотой эпохи в Америке», — сказал Джонсон во время ежегодного ужина Национального республиканского комитета конгресса в Вашингтоне.
Награда, выполненная в виде золотого орла, была представлена в ходе мероприятия.
В декабре во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о присуждении главе Белого дома первой в истории организации премии мира. Помимо золотой медали на шею, Трамп получил от Инфантино еще и внушительных размеров золотой кубок.
В январе венесуэльская оппозиционерка Мария Корино Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, которую он принял после своих заявлений о том, что уже должен получить по отдельной премии за каждый урегулированный конфликт.