СМИ: индийские НПЗ отказываются от доллара при покупке российской нефти

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Индийские нефтеперерабатывающие заводы на фоне растущей геополитической напряженности все чаще оплачивают закупки российской нефти в валютах, альтернативных доллару, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
«Индийские нефтеперерабатывающие заводы проводят покупки российской нефти в альтернативных валютах, так как они стараются уменьшить зависимость от доллара…. на фоне растущей геополитической напряженности и изменений в политике США», — говорится в сообщении агентства.
Как утверждают источники, транзакции проводятся за счет отправки рупий на специальные зарубежные банковские счета, «принадлежащие российским покупателям». Затем рупии конвертируют в дирхамы ОАЭ или китайские юани. Источники добавили, что некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом содействуют подобным сделкам.
«Помимо дирхама и юаня, компании также рассматривают сингапурский и гонконгский доллары, хотя… проведение транзакций зависит от уровня уверенности отдельных банков в этом вопросе», — добавил агентству источник.
Ранее индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал заявил, что Индия нарастила закупки нефти в России.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
При этом высокопоставленный представитель правительства Индии заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, а недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.