Press TV: Иран отверг предложение США для разрешения конфликта

Об этом пишет Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Так, согласно статье, Тегеран согласится прекратить военные действия при полном прекращении «агрессии и убийств», предоставлении гарантий того, что война в Иране не возобновится, а также гарантированной и чётко определённой выплате компенсаций за военный ущерб и репараций.
Кроме того, в данный перечень входит завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших на всей территории региона, а также международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «правильными людьми» в Иране.
При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что Тегеран не имел каких-либо контактов с главой американской администрации.
Официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари также заявил, что Иран будет вести переговоры с США только по своей инициативе.