Press TV: Иран отверг предложение США для разрешения конфликта

Власти Ирана уведомили посредников, что переговоры о прекращении огня с США будут возобновлены только после выполнения необходимых условий.

Власти Ирана уведомили посредников, что переговоры о прекращении огня с США будут возобновлены только после выполнения необходимых условий.

Об этом пишет Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Так, согласно статье, Тегеран согласится прекратить военные действия при полном прекращении «агрессии и убийств», предоставлении гарантий того, что война в Иране не возобновится, а также гарантированной и чётко определённой выплате компенсаций за военный ущерб и репараций.

Кроме того, в данный перечень входит завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших на всей территории региона, а также международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «правильными людьми» в Иране.

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что Тегеран не имел каких-либо контактов с главой американской администрации.

Официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари также заявил, что Иран будет вести переговоры с США только по своей инициативе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше