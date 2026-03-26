Генерал объяснил загадочные метки на ударивших по Ирану бомбардировщиках

О загадочных «квадратах» на крыльях американских стратегических бомбардировщиков B-2 заявил обозреватель военного портала США. Назначение этих элементов раскрыл генерал-майор Сергей Липовой.

Источник: Аргументы и факты

На носке крыла двух ударивших по Ирану в рамках операции Epic Fury (Эпическая ярость) американских стратегических бомбардировщиков B-2 обозреватель военного портала США рассмотрел загадочные «квадраты». Он обратил внимание на «белые прямоугольники с черными рамками, приклеенные к передним кромкам крыльев бомбардировщика B-2». О предназначении загадочных элементов aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«На каждом военном самолёте НАТО, который сегодня работает в зоне Персидского залива, помимо вооружения размещают ещё блоки, которые прикрывают самолёт в воздухе и защищают его от радиолокационных станций Ирана. Такие устройства можно встретить как на бомбардировщиках, так и на истребителях, которые совершают полёты в небе над Ираном», — объяснил Липовой.

Отметим, что странные прямоугольники американский обозреватель рассмотрел на фотографиях двух B-2, готовящихся к взлету с аэродрома Уайтман для выполнения очередной миссии по нанесению ударов с воздуха по Ирану 17 марта.

Напомним, что США и Израиль наносят массированные удары по объектам на территории Ирана с 28 февраля 2026 года. В свою очередь, Тегеран атакует объекты на территории Израиля и американские военные базы в странах Персидского залива.

