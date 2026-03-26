Tasnim: Иран заявил об атаке на авиабазу эмира Султана в Саудовской Аравии

Вооружённые силы Ирана заявили о нанесении удара беспилотниками по авиабазе принца Султана.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Ирана заявили о нанесении удара беспилотниками по авиабазе принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, где размещаются американские военные. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно приведённой информации, атаку осуществили несколько дронов-камикадзе, которые были направлены на объект, находящийся в восточной части страны. Подробности о масштабах удара и его последствиях пока не раскрываются.

На данный момент отсутствуют подтверждённые данные о результатах атаки, включая возможный ущерб или потери, и ситуация остаётся не до конца ясной.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может лишиться доступа к пресной воде, если присоединится к войне с Ираном на стороне США.

