Tasnim: Иран заявил об атаке на авиабазу эмира Султана в Саудовской Аравии

Вооружённые силы Ирана заявили о нанесении удара беспилотниками по авиабазе принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, где размещаются американские военные. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Согласно приведённой информации, атаку осуществили несколько дронов-камикадзе, которые были направлены на объект, находящийся в восточной части страны. Подробности о масштабах удара и его последствиях пока не раскрываются.
На данный момент отсутствуют подтверждённые данные о результатах атаки, включая возможный ущерб или потери, и ситуация остаётся не до конца ясной.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может лишиться доступа к пресной воде, если присоединится к войне с Ираном на стороне США.