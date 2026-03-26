В Госдуме напомнили, как пройти диспансеризацию в 2026 году

Диспансеризация — это отличная возможность проверить здоровье и убедиться, что с ним всё в порядке или же, наоборот, выявить какое-то заболевание на раннем этапе и определить факторы риска его развития, заявил в беседе с RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Для прохождения диспансеризации необходимо получить направление от работодателя или записаться самостоятельно на портале госуслуг, по телефону контакт-центра 122 или единому номеру поликлиники, к которой прикреплены», — объяснил парламентарий.
Отмечается, что пройти диспансеризацию можно в течение одного дня раз в три года тем, кому меньше 40 лет.
«Далее уже даётся один день ежегодно. А людям предпенсионного возраста и пенсионерам полагается два дня ежегодно для прохождения медицинских осмотров», — подчеркнул Леонов.
Также он напомнил, что работодатель обязан дать работнику оплачиваемый отгул в день прохождения диспансеризации.
«Поэтому призываю всех внимательно относиться к своему здоровью и всегда проходить диспансеризацию», — заключил депутат.
Ранее в Госдуме раскрыли, какие льготы положены почётным донорам.