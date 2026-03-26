Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме напомнили, как пройти диспансеризацию в 2026 году

Диспансеризация — это отличная возможность проверить здоровье и убедиться, что с ним всё в порядке или же, наоборот, выявить какое-то заболевание на раннем этапе и определить факторы риска его развития, заявил в беседе с RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Для прохождения диспансеризации необходимо получить направление от работодателя или записаться самостоятельно на портале госуслуг, по телефону контакт-центра 122 или единому номеру поликлиники, к которой прикреплены», — объяснил парламентарий.

Отмечается, что пройти диспансеризацию можно в течение одного дня раз в три года тем, кому меньше 40 лет.

«Далее уже даётся один день ежегодно. А людям предпенсионного возраста и пенсионерам полагается два дня ежегодно для прохождения медицинских осмотров», — подчеркнул Леонов.

Также он напомнил, что работодатель обязан дать работнику оплачиваемый отгул в день прохождения диспансеризации.

«Поэтому призываю всех внимательно относиться к своему здоровью и всегда проходить диспансеризацию», — заключил депутат.

