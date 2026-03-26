БПЛА «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в Купянском районе Харьковской области уничтожили бронетранспортер М113, боевые бронированные машины, разведывательный дрон и наземный робототехнический комплекс ВСУ, сорвав попытку ротации противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
На кадрах объективного контроля, опубликованных ведомством, зафиксированы прямые попадания FPV-дронов по бронетранспортеру М113, боевой бронированной машине, БМП, разведывательному беспилотнику и наземному робототехническому комплексу ВСУ.
В Минобороны указали, что военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки «Запад» срывают все попытки противника осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств. Применяя ударные дроны-камикадзе и БПЛА, операторы уничтожают робототехнику, грузовую и автомобильную технику ВСУ, нарушая контратаки, ротации и логистическое обеспечение противника.