«Гиацинт-С» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил скрытые позиции противника в лесополосах в зоне проведения специальной операции в Запорожской области. После уточнения координат артиллеристы группировки войск “Восток” нанесли серию точечных ударов из 152-мм САУ “Гиацинт-С”. В результате огневого поражения уничтожены замаскированные укрытия, антенные комплексы и оборудование управления противника. Вместе с техникой ликвидирована находившаяся на позициях живая сила ВСУ», — информировали в ведомстве.
Места дислокации операторов ВСУ удалось вычислить по выносным антеннам связи и взлетам беспилотников на одном и том же участке. Корректировка огня и контроль поражения целей велись с воздуха в режиме реального времени.
В министерстве отметили, что точные попадания крупнокалиберной артиллерии позволили пресечь работу беспилотной авиации противника на данном участке проведения специальной военной операции в Запорожской области.