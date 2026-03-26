В Пулково задержаны или отменены вылеты 30 рейсов

Тридцать рейсов на вылет задерживаются или отменены в аэропорту Пулково.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Так, задержан 21 самолёт в Иркутск, Оренбург, Анталью, Пермь, Томск, Уфу, Хургаду, Ташкент, Челябинск, Стамбул, Москву, Белград, Нарьян-Мар, Красноярск, Казань, Архангельск и Калининград.
Отменены девять рейсов, в том числе в Москву, Стамбул, Худжанд и Ош.
Несколько часов назад аэропорт Пулково приостановил обслуживание рейсов.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в небе над регионом сбито более 20 БПЛА.
Узнать больше по теме
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.