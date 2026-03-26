Иран ответил жёсткими ударами на план США: главная новость о войне 26 марта

Затянувшаяся война с Ираном поставила США в крайне неудобное положение, теперь Вашингтон вынужден искать выход из конфликта, который все больше напоминает стратегический провал.
По данным The New York Times, Белый дом передал Тегерану план по урегулированию из 15 пунктов включающий заморозку ядерной программы, ограничение ракетной программы, обеспечение безопасности морских путей и разблокировку Ормузского пролива. Эксперты сходятся во мнение, что этот план выглядит как блеф, призванный скрыть неспособность достичь реальных целей военным путем.
В ответ Иран выдвигает свои, не менее жесткие требования. Как отмечает The Wall Street Journal, Тегеран настаивает на закрытии всех американских военных баз в Персидском заливе, полной отмене санкций, новом порядке прохода судов через Ормузский пролив с возможностью получения платы за проход, а также требует прекратить любые обсуждения о ликвидации его ракетной программы. Эти требования демонстрируют уверенность Ирана в своей позиции и нежелание идти на уступки.
Политолог Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, комментируя ситуацию для aif.ru, подчеркивает, что даже если сообщения о передаче плана являются правдой, цели Вашингтона остаются прежними — выйти из конфликта победителем.
«США важно продать своим союзникам и всему миру то, что Вашингтон избавил мир от ядерной угрозы со стороны Ирана. По этому поводу будут какие-то предложения, ультиматумы со стороны Белого дома», — пояснил Шаповалов.
По его мнению, Соединенные Штаты будут стремиться к договоренностям, которые позволят им заявить о полной ликвидации ядерного производства в Иране.
«Американцам нужны договоренности, которые позволят им заявить, что они полностью ликвидировали ядерное производство в Иране. Но Иран, разумеется, на это не пойдет», — подчеркнул Шаповалов.
Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что предложенный США план в Иране назвали «чрезмерным» и оторванным от реальности «на поле боя».