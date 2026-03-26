Группировка «Восток» уничтожила сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В лесополосах Запорожской области операторами разведывательных БПЛА группировки войск “Восток” выявлена разветвленная сеть вражеских укреплений. Противник оборудовал позиции укрепленными блиндажами, соединенными между собой системой траншей. Для ликвидации укрепрайона были задействованы расчеты FPV-дронов. Точными ударами ударных дронов обрушены перекрытия и заблокированы выходы из подземных сооружений», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что оставшиеся в живых военные ВСУ предприняли попытку бегства, бросив позиции. Отступающие группы были своевременно обнаружены средствами наблюдения и ликвидированы ударными БПЛА.
В министерстве отметили, что уничтожение сети опорных пунктов позволило подразделениям ВС РФ укрепить положение по переднему краю в Запорожской области.