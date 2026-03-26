Зенитные расчеты «Центра» перехватили два снаряда HIMARS

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки «Центр» под прикрытием дронов-перехватчиков «Ёлка» уничтожил два снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
«Расчет зенитного ракетного комплекса “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” в ходе боевого дежурства уничтожил два баллистических снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS … Для обеспечения безопасности зенитных расчетов в составе подразделения действуют группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные FPV-перехватчиками “Ёлка”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, после выполнения боевой задачи расчет ЗРК «Бук-М3» оперативно сменил огневую позицию, выполнив мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, что позволило исключить возможность ответного удара.
«Зенитно-ракетные подразделения группировки войск “Центр” несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая надежное прикрытие передовых подразделений и важных объектов от средств воздушного нападения формирований ВСУ», — подытожили в ведомстве.