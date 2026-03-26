Зенитные расчеты «Центра» перехватили два снаряда HIMARS

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” в ходе боевого дежурства уничтожил два баллистических снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS … Для обеспечения безопасности зенитных расчетов в составе подразделения действуют группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные FPV-перехватчиками “Ёлка”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.