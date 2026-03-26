Разведчики «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на сумском направлении

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения повседневных боевых задач разведывательные подразделения группировки войск “Север” в результате проведенных разведывательно-огневых мероприятий обнаружили и уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, огневые точки, а также места отдыха и скопления личного состава противника», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что слаженные действия разведчиков армейского корпуса позволили нанести эффективное огневое поражение выявленным целям, нарушить систему управления и логистику противника, а также снизить его боевой потенциал на сумском направлении.