Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cпецборт «Россия» Ил-96 сел в Вашингтоне: кто находился в самолете

В аэропорту Вашингтона приземлился спецборт «Россия» Ил-96.

Источник: Комсомольская правда

Спецборт Ил-96−300 «Россия», который вылетел из Нью-Йорка, успешно приземлился в районе Вашингтона. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Этот рейс был частью подготовки к межпарламентскому диалогу между Россией и США. Как только самолет приземлился в аэропорту Даллес, к нему подъехал кортеж автомобилей, включая микроавтобус.

Вскоре после этого группа пассажиров начала покидать самолет. Как предполагается, на борту находилась делегация российских парламентариев. Она продолжит свою работу в рамках дипломатических встреч и переговоров с американскими коллегами.

Напомним, группа российских депутатов готовилась к визиту в США для проведения переговоров. Делегацию, сформированную из парламентариев различных фракций, может возглавить Вячеслав Никонов.

Источник в Госдуме пояснил, что представители руководства партий в поездке участвовать не планировали. При этом выбор кандидатуры Никонова был не случайным. Он свободно владеет английским языком и способен доступно донести позицию России до американских конгрессменов.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал KP.RU поездку Никонова и других депутатов в США. Он отметил, что Кремль приветствует любые формы возобновления диалога с Америкой.

Представитель Кремля подчеркнул, что это отвечает интересам как России, так и США. Москва неоднократно предлагала Вашингтону такой диалог. По словам Пескова, такие контакты необходимы, в том числе для решения вопросов по урегулированию иранского кризиса.

Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул ключевое значение российско-американского парламентского диалога для укрепления мира. Он анонсировал предстоящую встречу представителей России с коллегами из США.

Как сообщал KP.RU, Америка ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросам стратегической стабильности. По словам замгоссекретаря США Томас Динанно, контакты проходят как в рамках «группы пяти». Он уточнил, что их детали не подлежат публичному разглашению.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше