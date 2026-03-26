Cпецборт «Россия» Ил-96 сел в Вашингтоне: кто находился в самолете

Спецборт Ил-96−300 «Россия», который вылетел из Нью-Йорка, успешно приземлился в районе Вашингтона. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Этот рейс был частью подготовки к межпарламентскому диалогу между Россией и США. Как только самолет приземлился в аэропорту Даллес, к нему подъехал кортеж автомобилей, включая микроавтобус.
Вскоре после этого группа пассажиров начала покидать самолет. Как предполагается, на борту находилась делегация российских парламентариев. Она продолжит свою работу в рамках дипломатических встреч и переговоров с американскими коллегами.
Напомним, группа российских депутатов готовилась к визиту в США для проведения переговоров. Делегацию, сформированную из парламентариев различных фракций, может возглавить Вячеслав Никонов.
Источник в Госдуме пояснил, что представители руководства партий в поездке участвовать не планировали. При этом выбор кандидатуры Никонова был не случайным. Он свободно владеет английским языком и способен доступно донести позицию России до американских конгрессменов.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал KP.RU поездку Никонова и других депутатов в США. Он отметил, что Кремль приветствует любые формы возобновления диалога с Америкой.
Представитель Кремля подчеркнул, что это отвечает интересам как России, так и США. Москва неоднократно предлагала Вашингтону такой диалог. По словам Пескова, такие контакты необходимы, в том числе для решения вопросов по урегулированию иранского кризиса.
Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул ключевое значение российско-американского парламентского диалога для укрепления мира. Он анонсировал предстоящую встречу представителей России с коллегами из США.
Как сообщал KP.RU, Америка ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросам стратегической стабильности. По словам замгоссекретаря США Томас Динанно, контакты проходят как в рамках «группы пяти». Он уточнил, что их детали не подлежат публичному разглашению.