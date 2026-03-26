Дроны группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Расчеты дронов группировки РФ «Восток» заблокировали выходы и уничтожили сети опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
«Операторы ударных БПЛА группировки войск “Восток” уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области… Точными ударами ударных дронов обрушены перекрытия и заблокированы выходы из подземных сооружений», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны России, работа и взаимодействие расчетов БПЛА было обеспечено отечественными средствами связи и управления, которые работали даже во время активного действия средств РЭБ противника.
«Уничтожение сети опорных пунктов позволило нашим подразделениям укрепить положение по переднему краю в Запорожской области», — подытожили в ведомстве.