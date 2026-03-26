Юрист Пачулия: за табачный дым от соседей можно получить компенсацию

Россияне могут через суд потребовать компенсацию, если в их квартиру от соседей попадает табачный дым, рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
«В случае, если сосед или квартира, откуда исходит дым и запах, на замечания не реагируют, то гражданин, чьи права нарушены, может обратиться за судебной защитой с требованием о компенсации морального вреда», — цитирует эксперта ТАСС.
По его словам, на практике сумма компенсации морального вреда составляет от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, каждый случай рассматривается судом индивидуально с учётом всех обстоятельств.
