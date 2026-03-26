Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правозащитники заинтересовались темой секретных тюрем ВСУ, заявил Мирошник

Мирошник: правозащитники заинтересовались темой секретных тюрем ВСУ.

ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости. Ряд правозащитных организаций заинтересовались темой секретных тюрем ВСУ и заявили о намерении получить больше информации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Представители ряда организаций заинтересовались этой темой и хотели бы более детальных материалов. Они сказали, что им очень интересно и они хотели бы это верифицировать. Посмотрим, каким образом мы будем с ними работать. Все материалы, которые мы передаем, они являются верифицированными, являются подтверждением того, что происходит», — указал он.

При этом Мирошник отметил, что ряд правозащитных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), игнорируют существование секретных тюрем ВСУ, ссылаясь на невозможность получить туда доступ.

«Мы своими материалами доказываем, что необходимо туда направлять внимание, потому что это застенки, в которых убивают, в которых применяются нечеловеческие пытки. Там средоточие садизма и запрещённых методов дознания, вербовки и всего прочего. То есть всё мерзкое, что можно было собрать, оно сосредоточено там — и только потому, что они являются недоступными ни для правозащиты, ни для иностранных наблюдателей, которых Украина достаточно сильно побаивается», — сказал посол, добавив, что наблюдатели не хотят интересоваться этой темой, поэтому информацию о преступлениях доводит Россия.

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
