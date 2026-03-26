Военные ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке

ЛУГАНСК, 26 мар — РИА Новости. Штурмовики ВСУ начали сдаваться в плен из-за проблем с обеспечением в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Верум».
«Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке, в том числе из-за истощения. Их командование не способно обеспечить доставку продовольствия и воды на позиции бригады», — рассказал «Верум».
Он уточнил, что логистика в Константиновке для ВСУ максимально затруднена из-за активности российских FPV-дронов, что сделало практически невозможной доставку продовольствия и воды штурмовым группам ВСУ.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
В середине марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что более 60% территории Константиновки находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части этого населенного пункта. По его словам, ВС РФ вышли на юго-западные окраины Константиновки и продолжают наступать вглубь городской застройки.