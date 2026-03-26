Трамп допустил размещение в аэропортах США бойцов Нацгвардии

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп допустил размещение в аэропортах бойцов Национальной гвардии США в случае продолжения шатдауна (частичной приостановки работы) Министерства внутренней безопасности (МВБ). С таким заявлением он выступил на ежегодном мероприятии по сбору средств, организованном комитетом Республиканской партии по выборам в Палату представителей Конгресса.
Президент США напомнил, что в связи с вызванной шатдауном нехваткой сотрудников Управления транспортной безопасности к работе в американских аэропортах была привлечена Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). «Если понадобится, мы направим и Нацгвардию, потому что сотрудников ICE всего 6 тыс, а есть еще 40 тыс. людей, которым они помогают, и некоторые из них вынуждены работать, потому что демократы отказываются платить им зарплату», — заявил глава администрации.
Управление транспортной безопасности входит в состав МВБ, оно было создано в 2001 году после терактов 11 сентября и в числе прочего отвечает за обеспечение безопасности в аэропортах.
14 февраля МВБ частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Представители Демократической партии добиваются пересмотра законопроекта о выделении средств этому министерству в связи с тем, что ранее в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет входящей в его структуру службы ICE и внести коррективы в его работу.