Иноагенту Гребенщикову с паспортом Британии может грозить уголовное дело

Уголовная ответственность может грозить признанному иностранным агентом музыканту Борису Гребенщикову* в случае, если он не уведомит МВД России о получении гражданства Великобритании.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В случае неуведомления Гребенщиковым* уполномоченных органов о получении иностранного гражданства и сохранении российского гражданства он может быть привлечён к ответственности, в том числе уголовной», — передаёт агентство.
Ранее RT выяснил, что Гребенщиков* получил гражданство Великобритании.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 30.06.2023.