Иноагенту Гребенщикову с паспортом Британии может грозить уголовное дело

Уголовная ответственность может грозить признанному иностранным агентом музыканту Борису Гребенщикову* в случае, если он не уведомит МВД России о получении гражданства Великобритании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В случае неуведомления Гребенщиковым* уполномоченных органов о получении иностранного гражданства и сохранении российского гражданства он может быть привлечён к ответственности, в том числе уголовной», — передаёт агентство.

Ранее RT выяснил, что Гребенщиков* получил гражданство Великобритании.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 30.06.2023.