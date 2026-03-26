ABC: Берлин и Сидней создадут космическую систему слежения за Россией и КНР

По его данным, договор о статусе вооруженных сил облегчит работу военнослужащих армий двух государств на территории друг друга, а соглашение в сфере космической обороны поможет Австралии и Германии совместно разрабатывать «космические системы раннего предупреждения для обнаружения угроз со стороны России и Китая». «Мы должны быть в курсе того, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы», — приводит телеканал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса. «Это можно было бы назвать системой раннего оповещения в космосе», — уточнил он.