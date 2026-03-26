ABC: Берлин и Сидней создадут космическую систему слежения за Россией и КНР

СИДНЕЙ, 26 марта. /ТАСС/. Австралия и Германия подпишут соглашение о статусе вооруженных сил и договор о сотрудничестве в области космической обороны, предусматривающий создание системы раннего обнаружения. Об этом сообщает телеканал ABC.
По его данным, договор о статусе вооруженных сил облегчит работу военнослужащих армий двух государств на территории друг друга, а соглашение в сфере космической обороны поможет Австралии и Германии совместно разрабатывать «космические системы раннего предупреждения для обнаружения угроз со стороны России и Китая». «Мы должны быть в курсе того, что там происходит. Это единственный способ защитить наши собственные системы», — приводит телеканал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса. «Это можно было бы назвать системой раннего оповещения в космосе», — уточнил он.
При этом министр обороны Германии отметил, что «в мире, где [стало] меньше надежности, честности и предсказуемости, партнерские отношения со странами-единомышленницами, такими как Австралия, важны как никогда».
Отмечается, что оба соглашения будут подписаны в ходе визита Писториуса в Австралию.