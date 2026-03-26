Politico: Вэнс намерен посетить Венгрию 7−8 апреля

По оценке издания, визит вице-президента США в Будапешт призван продемонстрировать поддержку американской администрацией премьер-министра республики Виктора Орбана.

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию 7−8 апреля в преддверии парламентских выборов в этой европейской стране. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на документ Госдепартамента.

По оценке издания, визит Вэнса в Будапешт призван продемонстрировать поддержку нынешней американской администрацией действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее в его поддержку высказался президент США Дональд Трамп.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» ведет предвыборную борьбу с оппозиционной партией «Тиса», на которую делает ставку руководство Евросоюза.

