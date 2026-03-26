Ash-Sharq: крупнейшие города Ирана подверглись массированным ударам с воздуха

РАБАТ, 26 марта. /ТАСС/. Крупнейшие города Ирана, включая Тегеран, подверглись многочисленным атакам с воздуха. Об этом сообщил телеканал Ash-Sharq.
По его информации, идут интенсивные бомбардировки Тегерана, Мешхеда на северо-востоке страны, Исфахана в центральной части, а также южного города Шираз и одного из крупнейших портовых городов исламской республики Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.
Сведений о причиненном ущербе или возможных пострадавших в результате авианалетов пока нет.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа.