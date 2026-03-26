Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия хочет придать себе образ жертвы, заявили в ПМР

Игнатьев: Молдавия хочет придать агрессору образ жертвы в конфликте в 1992 года.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Власти Молдавии пытаются придать настоящему агрессору образ жертвы в боевых действиях на Днестре в 1992 году, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Попытки придать настоящему агрессору образ жертвы смотрятся не только абсурдно, но и кощунственно перед памятью сотен приднестровцев, чьи жизни были разрушены из-за преступных приказов молдавских властей и чудовищных деяний тех, кто их исполнял», — сказал Игнатьев.

Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что в случае молдавско-приднестровского конфликта, история которого хорошо задокументирована, развенчивать пропагандистские мифы несложно.

«Факты таковы, что на всех его этапах именно Кишинев раскручивал спираль противостояния и кровопролития, отдавая распоряжения о проведении карательных акций в населенных пунктах ПМР, санкционируя совершение терактов на территории Приднестровья, а впоследствии организовав полномасштабное нападение на мирный город Бендеры в нарушение заключенных договоренностей о прекращении огня», — отметил Игнатьев.

Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления «конституционного порядка». Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 учреждений здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше