Визит вице-президента США в Венгрию неожиданно совпал с парламентскими выборами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию 7−8 апреля на фоне подготовки к парламентским выборам, сообщает Politico со ссылкой на документ Госдепартамента.

По данным издания, поездка в Будапешт рассматривается как сигнал поддержки действующего премьер-министра Виктора Орбана со стороны американской администрации.

Ранее поддержку Орбану выражал президент США Дональд Трамп.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» участвует в кампании против оппозиционной партии «Тиса», которую, по оценке Politico, поддерживают структуры Евросоюза.

Читайте также: Вашингтон считает блокировку кредита на €90 млрд Украине внутренним делом ЕС.

